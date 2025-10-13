Экс-лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов раскрыл правду о воссоединении группы впервые за 16 лет
Экс-лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов отреагировал на новости о воссоединении группы спустя 16 лет после распада. Он заявил, что это невозможно, так как его брату нужно переоценить свои взгляды на жизнь. Об этом сообщает ЕАН.
Telegram-канал Mash распространил информацию, что Вадим собирается вновь выступить с братом, несмотря на разногласия, на большом сольнике в «Лужниках». Как оказалось, этими данными поделился директор музыканта. Однако это не означает, что коллектив вновь выйдет на одну сцену.
«На практике в настоящий момент это абсолютно невозможно до тех пор, пока Глеб Рудольфович не придет в состояние ясности и не переоценит свои взгляды на жизнь», - поделился Вадим.
Также Самойлов отметил, что его брат Глеб находится под контролем своего директора, которого Вадим считает скрытым поклонником нацизма.
