Экс-издателю «Медиазоны»* Петру Верзилову* вынесли приговор за фейки о ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам и 4 месяцам колонии общего режима бывшего издателя «Медиазоны»*(включено в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова**(признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о российской армии. Об этом пишет ТАСС.

Медиаменеджер признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Приговор по делу о фейках вынесен заочно, поскольку Верзилов** в настоящий момент находится за пределами России. Наказание начнет исчисляться с момента задержания.

Стоит отметить, что Гособвинение ранее запросило для Верзилова** чуть больший срок - 8 лет и 6 месяцев колонии. В качестве дополнительного наказания ему на три года и десять месяцев запрещено администрировать интернет-ресурсы.

Примечательно, что в ноябре минувшего года Басманный суд Москвы уже приговаривал бывшего издателя «Медиазоны»* по этому делу к 8,5 года колонии общего режима, ему также было запрещено в течение 4 лет заниматься администрированием интернет-сайтов. Однако позднее Мосгорсуд отменил этот заочный приговор из-за процессуальных нарушений и решил направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее сообщалось, что суд в Москве вернул иск религиозному активисту, требовавшему блокировки страниц шоумена Гарика Харламова.

*(включено в реестр СМИ-иноагентов) **(признан в РФ иноагентом)