74-летняя певица Алла Пугачева готова выступить на частном мероприятии за 50 млн рублей. Об этом сообщает издание kp.ru.

Совсем скоро в Юрмале состоится фестиваль Лаймы Вайкуле, на котором появится Пугачева. Долгое время публика гадала, будет ли знаменитость исполнять свои хиты на зарубежной сцене. Экс-сотрудники Аллы Борисовны решили внести ясность в ситуацию.

Выяснилось, что артистка не будет петь на фестивале Вайкуле. При этом инсайдеры не отрицают возможность выступления Пугачевой на частных мероприятиях. Чтобы это произошло, знаменитость нужно «заинтересовать суммой гонорара». Стоимость появления певицы на корпоративе составляет 50 млн рублей. При этом обозначенная сумма не включает перелет Пугачевой.

«Если нужен перелет от ее места проживания до частного мероприятия, тогда сумма должна подрасти. Пока никто не предлагал таких денег, но шанс есть», — высказались экс-сотрудники артистки.

Также инсайдеры добавили: на фестивале Вайкуле певица появится только в качестве зрителя.

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