Экс-избранник Бузовой рассказал об их романе и заявил, что у Ольги «уклон в сторону карьеры»

Роман Гриценко является самым ярким участником проекта «Дом-2». Тогда молодой человек на всю страну заявил о симпатии к Ольге Бузовой и на протяжении нескольких лет пытался добиться ее сердца. Однако отношения им построить так и не удалось. В новом интервью для портала Леди Mail.ru Роман рассказал, что сейчас его связывает с певицей.

По словам Гриценко,жизнь неоднократно давала им с Ольгой шанс на совместное счастье. Несмотря на это, молодой человек не отрицает: с его стороны были «косяки», которые все разрушили, вот почему теперь их связывает только приятельское общение.

Также Роман прокомментировал и неудачи Бузовой в личной жизни. Он убежден, что Ольга слишком увлечена своей карьерой, поэтому у нее не хватает времени на романтические встречи.

«У Оли сильный уклон в сторону карьеры. Когда мы с ней близко общались, она спала по два часа в сутки. Какая тут личная жизнь, когда поспать некогда?» — высказался Гриценко.

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