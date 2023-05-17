«Боюсь обидеть»: Ольге Бузовой указали на беду с лицом

Певице Ольге Бузовой следует «облегчить» макияж. На беду телеведущей с лицом указал звездный визажист Сердар Камбаров.

В шоу «Алена, блин!» он заявил, что давно не красил певицу, а нынешнему макияжу Бузовой не хватает «чистоты, свежести».

«Ощущение, что хочется облегчить немного макияж. Сделать акцент на коже», - сказал Камбаров, добавив, что «боится обидеть» артистку.

Сравнивая мейкап Бузовой с макияжем ведущей Ксении Бородиной, он заметил, что у второй знаменитости хорошие визажисты и с лицом «все нормально».

Камбаров также красил Бородину когда-то очень давно – они познакомились в Уфе. Приехав в Москву по приглашению Бородиной, он дал урок ее визажисту. Теперь ведущая выглядит ухоженной и похорошевшей.

Ранее Камбаров высказался о макияже певца Филиппа Киркорова. Он отмечал, что большие глаза артиста надо уменьшать с помощью косметики.