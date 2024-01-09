«Добавили счастья в нашу жизнь»: избранник Ани Лорак рассказал о пополнении в семье

Избранник Ани Лорак нашел повод сняться с певицей и ее дочерью в Дубае. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

В Дубае состоялся музыкальный фестиваль. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Речь идет про Валерию, Регину Тодоренко, Стаса Михайлова, Егора Крида. Не стала исключением и Ани Лорак. Певица появилась на ковровой дорожке не одна, а с новым возлюбленным. В феврале 2023 года Лорак объявила о романе с инструктором по йоге Исааком Виджраку.

Примечательно, что знаменитости привели на фестиваль дочерей, которые ожидали их за сценой. Ани привезла в Дубай наследницу Софию от брака с бизнесменом, а Исаак — взрослую дочь от предыдущих отношений.

В честь воссоединения инструктор по йоге написал трогательный пост, сопроводив его фотографией. Исаак поблагодарил певицу за то, что она делает его счастливым.

«Ты и твоя дочь добавили счастья в нашу жизнь. Спасибо, что сделала нашу семью больше. Жизнь заключается в том, чтобы принимать любовь на нашем пути», — высказался избранник Лорак.