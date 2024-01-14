Экс-избранницу Андрея Макаревича* госпитализировали с поражением головного мозга

Экс-избранницу Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) Анну Рождественскую госпитализировали с нарушением речи и поражением головного мозга. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

У 49-летней Анны начались серьезные проблемы со здоровьем. Женщина страдает от помутнения сознания, из-за чего она стала невнятно говорить. Рождественской было настолько плохо, что она даже не могла встать с кровати.

23-летняя дочь Анны вызвала матери бригаду скорой помощи. Рождественскую повезли в столичную больницу, в отделение неврологии. Медики обнаружили у нее нарушение речи и дисметаболическую энцефалопатию – повреждение и гибель клеток головного мозга, возникающее из-за нарушений метаболических процессов в организме или травм головы.

Женщину выписали из стационара через несколько дней, но вскоре ей снова понадобилась медицинская помощь. Тогда Рождественскую повезли в другую московскую клинику.

По данным источника, до первой госпитализации Анна посещала кабинет психиатра. Специалист диагностировал у нее серотониновый синдром (повышенная активность центральной нервной системы – прим. ред.). В некоторых случаях это состояние может привести к летальному исходу.

Напомним, Анна Рождественская впервые встретилась с Андреем Макаревичем* в 1998 году на светском мероприятии. Спустя два года отношений женщина забеременела. Вскоре после рождения дочери пара решила расстаться.

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*признан иноагентом на территории РФ