Дудь* осудил экс-знатока Аскерова** за высказывание о детях в Белгороде

Блогер Юрий Дудь* (признан иноагентом на территории РФ) резко осудил бывшего знатока клуба «Что? Где? Когда?» за слова о Белгороде.

Он назвал высказывания Ровшана Аскерова** (признан иноагентом в РФ, входит в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) людоедскими.

Экс-участник телеигры заявил, что атаки украинских боевиков на мирных жителей Белгорода являются оправданными. Он также сказал, что не испытывает сочувствия к жителям города, которые пострадали от ударов ВСУ.

Дудь* критично ответил на слова мужчины.

«Не то что бы я хотел тебе давать советы. Я просто считаю твой тейк (набор тезисов и аргументов — Прим. ред.) людоедским совершенно. И то, что для тебя дети в Киеве отличаются от детей в Белгороде. Для меня — не отличаются», — поделился мнением блогер.

Ранее мы писали о том, что «Зов Народа» обратится в СК после слов Аскерова** об ударах ВСУ по Белгороду. Председатель движения Сергей Зайцев считает, что его слова могут содержать признаки разжигания ненависти и оправдания терроризма.

*(признан иноагентом на территории РФ)

**(признан иноагентом в РФ, входит в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга)