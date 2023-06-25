Экс-домработница о Пугачевой: «Алла на моих глазах исцеляла людей!»

Окружение Аллы Пугачевой не раз говорило, что у певицы есть хорошая интуиция и целительские способности. Знаменитость могла не только вылечить головную боль, но и предугадать будущее.

Экс-директор певицы Олег Непомнящий отмечал, что люди столбенели и не могли выговорить ни слова, если Примадонна не желала с ними разговаривать. Также она могла силой мысли отключать техническую аппаратуру.

На съемках концерта «Новые песни о главном» и вовсе произошел удивительный случай. Певец Александр Маршал испытывал невыносимую головную боль, но ни одна таблетка ни брала ее. Тогда Пугачева приложила руки к его голове, прошептала какие-то слова и через пять минут музыкант начал чувствовать себя хорошо, забыв о недуге.

«Алла и правда очень хороший целитель», — заключила Людмила Дороднова в беседе с журналистами PROZVEZD.

Также известен случай, когда в 1987 году 16-летняя Кристина Орбакайте вышла на прогулку в Сочи с Борисом Моисеевым. Они пришли в порт, где стоял легендарный корабль «Адмирал Нахимов». Впечатленная красотой Кристина начала упрашивать Бориса, чтобы они отправились на судне в путешествие. Моисеев почти согласился, но решил посоветоваться с Пугачевой.

«Какой круиз? Какой «Нахимов»? Вообще возвращайтесь в Москву!», – взволнованно ответила по телефону Пугачева.

Вскоре появилась новость о том, что судно «Адмирал Нахимов» столкнулось с сухогрузом в момент совершения круиза. Это привело к гибели более 400 человек. После такой трагедии Моисеев поблагодарил Пугачеву за ее интуицию и начал считать тот день своим вторым днем рождения.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева находится в бедственном положении из-за супруга.