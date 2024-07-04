«Денег не заработаешь»: почему бизнесмены отказывались жить на вилле Ротару в Крыму

Бывший директор Софии Ротару рассказал, почему бизнесмены и олигархи игнорировали виллу певицы в Крыму. Сергей Лавров пообщался с журналистами и рассказал, как звезде не давали заработать. Об этом пишет PROZVEZD.

Уже несколько лет гостиница исполнительницы хита «Хуторянка» в Ялте закрыта. А ведь когда-то звезда надеялась заработать на своем детище, но ничего не получилось. По словам экс-директора певицы, гостиница на самом деле не приносила никакой прибыли, а с доходов можно было только закрывать счета. При этом Ротару знала о рисках и все равно решила открыть отель, а не, к примеру, фаст-фуд.

«Ей предлагали миллионы за аренду – там же самое проходное место в Ялте, самый центр города. Но она сказала: «Нет, я хочу маленький, уютный отель». У нее всего семь номеров – много денег не заработаешь. А вкладывала она очень много», – поделился Лавров.

Мужчина отметил, что за такой ценник проживать там могли только обеспеченные люди, но бизнесмены, приезжающие в Ялту, не заселялись к Софии, и вот почему.

«Там есть большая проблема – нет частного пляжа и просторной территории вокруг. Получается, ты платишь огромные деньги за проживание в гостинице, но у тебя нет ни отдельного пляжа, ни закрытой территории, где можно было отдохнуть», – объяснил Сергей.

По словам экс-директора олигархам выгоднее и удобнее было заселиться в другой отель. При этом у них было хорошее отношение к певице, и они были счастливы видеть ее выступления. Но подобные времена прошли. Экс-директор подчеркнул, что София Михайловна перестала выступать несколько лет назад.

Ранее мы писали о том, что актер Сергей Селин уличил во лжи уехавшую из России певицу Софию Ротару.