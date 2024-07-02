Экс-директор Киркорова прокомментировал выступление Валерия Леонтьева: утер нос Пугачевой

Бывший директор Филиппа Киркорова Леонид Дзюник прокомментировал недавнее выступление 75-летнего Валерия Леонтьева, объявившего о завершении музыкальной карьеры. Продюсер остался под большим впечатлением от артиста и заявил, что он «утер нос» Алле Пугачевой.

Несмотря на то, что сейчас Леонтьев практически не появляется на светских мероприятиях и не дает концерты, он все еще иногда соглашается выступить на частных мероприятиях. 30 июня он вышел на сцену в Москве за 12 млн рублей и исполнил свои хиты не под фонограмму, а вживую.

Леонид Дзюник, увидевший выступление Валерия, заявил, что считает его артистом с большой буквы, и он не ожидал, что певец будет петь без записи вокала.

«Просто восторг, и это все в 75 лет. Он утер нос практически всем нашим звездам, особенно Алле Пугачевой», - отметил продюсер в беседе с Teleprogramma.pro.

Напомним, что о завершении карьеры Валерий Леонтьев сообщил перед днем рождения. Свое решение он объяснял тем, что его жанр не терпит «дряхлости».

Ранее Валерий Леонтьев развеял слухи о своем гражданстве.