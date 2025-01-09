«Дава мне очень понравился»: экс-солистка «Вороваек» рассказала о дуэте с Манукяном и критике жюри

Бывшая солистка группы «Воровайки» рассказала об участии в музыкальном шоу «Царица» и дуэте с блогером, певцом Давидом Манукяном, выступающим под псевдонимом Дава. Звезда дала интервью сайту «Страсти» перед финалом проекта.

Исполнительница блат-поп песен призналась, что ей было комфортно работать с Давидом.

«Дава мне очень понравился. Во-первых, он высокий (смеется). Во-вторых, был открыт к взаимодействию и всегда позитивен. Он меня поддержал – надеюсь, что я его тоже не подвела. Кто знает, может, мы запишем песню в будущем», – поделилась Светлана.

Некоторые члены жюри раскритиковали дуэт.

«Наверное, у нас не хватило времени на репетиции – его было мало в силу занятости Давы. Но дуэт наш точно сложился!» – заявила она.

Певица призналась, что восхищается Ларисой Долиной и обожает песни Алены Свиридовой. Она благодарна наставникам и членам жюри проекта и рассказала о том, с кем бы мечтает спеть в будущем.

«С Ларисой Долиной и Аленой Свиридовой! А также с Сергеем Лазаревым, Димой Биланом, Александром Маршалом, Сергеем Пенкиным, Леонидом Агутиным и Владимиром Пресняковым. Это как минимум. Я в поиске своего жанра – уверена, жизнь мне подскажет!» – добавила Светлана.

Полное интервью с экс-солисткой «Вороваек» о громком уходе из группы, новой жизни и критике творчества коллектива можно прочитать здесь.