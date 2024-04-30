Экс-адвокат Михаила Ефремова получил ранение и попал в окружение в зоне СВО

Адвокат Эльман Пашаев, получивший скандальную известность после суда над актером Михаилом Ефремовым, попал в окружение в зоне СВО. Как рассказал порталу StarHit его неназванный друг, юрист серьезно ранен и находится при смерти.

«Эльман и другие ребята сейчас в окружении противника, он при смерти, сильно ранен: с дрона на них сбросили снаряд, у него прострелена нога, контузия», — сообщил источник издания.

При этом он подчеркнул, что Пашаев находится в сознании. В настоящее время попавшие в окружение бойцы ожидают эвакуации.

«Обстановка крайне сложная. Слава богу, врач, который с ними, сумел приостановить кровь, помогает раненым», - заверил друг адвоката.

Ранее стало известно, что в одном подразделении с Пашаевым служит муж «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей. Мужчина подписал контракт с Минобороны РФ около месяца назад.

Недавно сам Пашаев рассказал, что находится в зоне боевых действий уже два года. Впервые информация о том, что экс-адвокат в зоне СВО, появилась в мае минувшего года — тогда Пашаев заявил, что занимается доставкой гуманитарных грузов на фронт.