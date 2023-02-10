«Экономит на мне»: Анна Седокова рассказала о жадности молодого мужа
Певица Анна Седокова пожаловалась, что молодой муж Янис Тимма на ней экономит.
Фото: Starface.ru
Певица Анна Седокова ничего не скрывает от своих поклонников. 40-летняя знаменитость часто рассказывает об отношениях с молодым мужем Янисом Тиммой. Оказалось, что у баскетболиста есть минусы.
Исполнительница показала в соцсетях сексуальный наряд, который подчеркнул ее пышные формы. Но Анна пожаловалась, что супруг не оценил ее пикантный образ. Он не стал советовать ей покупать новое платье.
«Спросила у мужа, понравится ли ему, если я буду так ходить. Он сказал: «Лучше голая!» Наверное, экономит на мне», — написала в личном микроблоге звезда.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Многие поняли, что артистка пошутила. Но некоторые все же считают, что это «звоночек». Напомним, что долгое время ходили слухи якобы Анна полностью обеспечивает себя и свою семью, пока Янис был без работы.
Но Седокова не дает себя в обиду и говорит, что отвечает мужу взаимностью. Она показала на фото его идеальный пресс с приподнятой футболкой.
«Если что, я ему тоже сказала на себе экономить!» — отчиталась певица.
Ранее мы писали о том, как Анна Седокова выдала сексуальную тайну ненасытного супруга.