«Экономит на мне»: Анна Седокова рассказала о жадности молодого мужа

Певица Анна Седокова ничего не скрывает от своих поклонников. 40-летняя знаменитость часто рассказывает об отношениях с молодым мужем Янисом Тиммой. Оказалось, что у баскетболиста есть минусы.

Исполнительница показала в соцсетях сексуальный наряд, который подчеркнул ее пышные формы. Но Анна пожаловалась, что супруг не оценил ее пикантный образ. Он не стал советовать ей покупать новое платье.

«Спросила у мужа, понравится ли ему, если я буду так ходить. Он сказал: «Лучше голая!» Наверное, экономит на мне», — написала в личном микроблоге звезда.