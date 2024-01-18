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17:03, 18 января 2024
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Экономист Аузан нашел связь между «Словом пацана» и культом закрытости в России

Экономист Аузан заявил о связи между «Словом пацана» и культом закрытости в РФ.
Экономист Аузан нашел связь между «Словом пацана» и культом закрытости в России

© Freepik

Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан объяснил, какие тенденции в современной российской экономике можно обнаружить в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом пишет РБК.

По словам эксперта, он посмотрел только первый эпизод для того, чтобы понять, о чем идет речь. Он уточнил, что проект показался ему вполне адекватным. По его мнению, столь сильная реакция граждан России на сериал обусловлена процессом поляризации в стране. Экономист объяснил, что в подобной ситуации «люди делятся на своих и чужих, а средством защиты являются сила и культ силы».

«Вот и все. А пацанство — вот, конечно: вот свои, вот чужие. Чем они отличаются — это очень трудно сказать», — заявил Аузан.

Помимо этого, специалист рассказал, что в настоящий момент в России реализуется сценарий бондинга — образования закрытого социального капитала для войны «своих против чужих». Он добавил, что при подобном развитии событий трудно говорить о технологическом процветании, поскольку в стране наблюдается некое разделение масс.

Ранее сыгравший роль Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый назвал кумиров в кинематографе.

Источник:РБК
Автор:Евгений Медведев
Теги:
сериал
проект
шоу
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