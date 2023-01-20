Эконом-класс: обнищавшей балерине Анастасии Волочковой не хватило денег в самолете

Скандальную балерину Анастасию Волочкову высмеяли в Сети за то, что она после роскошного отдыха на Мальдивах вернулась домой в эконом-классе самолета. Звезда записала видео, где оправдалась за бедность.

«Не удивляйтесь, что в эконом-классе. Это потому что я простой, нормальный, скромный человек! Мне вот главное цветочков с Мальдив привезти», — помахала маленьким букетиком Анастасия.

В качестве плюса можно отметить месторасположение кресла у госпожи Волочковой. Оно находилось в ряду перед запасным выходом – то есть перед ней не было других кресел и можно было расслабиться, и вытянуть ноги.

По словам танцовщицы, на борту ее напоили валерьянкой. Напомним, что Волочкова известна своим скандальным поведением в салонах самолета: то маску сорвет с лица, то забудет про предписанные в воздушном транспорте меры безопасности. Поэтому Анастасия на борту – это всегда большой стресс для экипажа.

Свежее видео появилось в Telegram-канале «НЕОПРА, БЛИН!». В этот раз все обошлось спокойными беседами. На кадрах Волочкова демонстративно достает из сумки защитную маску и надевает на лицо.

Ранее мы писали о том, как Волочкова судорожно заплакала, получив результаты обследования у «главного доктора России».