Ехали в лифте: режиссер Аскаров рассказал о судьбоносной встрече с актером Адесоканом, умершим в 14 лет

Режиссер Айнур Аскаров вспомнил, как впервые встретил актера Габриэля Адесокана в лифте в возрасте 5-6 лет. Темнокожий мальчик ехал с отцом – спустя годы его стали искать на роль в картину «Семья года».

Подробностями Аскаров поделился с сайтом aif.ru.

«С Габриэлем мы магическим образом встретились еще, когда ему, наверное, было лет 5-6, на съемках фильма "Из Уфы с любовью". В лифте мы встретились с ним и его отцом. Годы спустя, делая картину ("Семья года" - ред.), мы начали искать темнокожего мальчика… Потом на съемках мы поняли, что Габриэль был тем самым мальчиком, которого я в 2016 году встретил в лифте», - рассказал режиссер.

Он отметил, что сначала юного актера искали кастинг-директора и ассистенты, но безуспешно. Затем Адесокана пытались найти в Москве – спустя время актер появился у команды фильма «Семья года».

Аскаров рассказал, что съемочная группа его очень полюбила. Габриэль хорошо учился в школе, имел математический склад ума.

«Очень много говорил, очень теплые отношения у него с мамой были», - сообщил режиссер и отметил, что с ней Адесокан общался как ровесники, по-дружески.

Работавшая с Габриэлем съемочная группа тяжело встретила новость о смерти актера.

Напомним, он скончался 18 июня, причиной называли болезнь, но диагноз не уточнялся. Адесокана похоронят в Башкирии – в родной деревне матери.