Мама в Москве, папа в Африке: раскрыто место похорон 14-летнего актера Габриэля Адесокана

Умершего в возрасте 14 лет актера Габриэля Адесокана, известного по роли в комедии «Семья года», похоронят в деревне в Башкирии. Оттуда родом его мать и другие родственники.

Об этом сайту aif.ru рассказал режиссер Айнур Аскаров.

«Похоронен он будет в Альшеевском районе, в родной деревне мамы», - раскрыл собеседник.

По его информации, пока не готово официальное заключение с указанием точной причины смерти актера. Также Аскаров сообщил, что мама Габриэля находится в Москве.

«Папа, видимо, в Африке, точно не могу сказать, где-то работает. Родные ожидают его приезда до похорон», - добавил источник.

Ранее сообщалось, что Габриэль скончался 18 июня. Говорилось о тяжелой болезни актера, однако диагноз не раскрывался. Через месяц Адесокану исполнилось бы 15 лет.