Ехала в офис в ночи: бывший муж Татьяны Ким подготовил ей «сюрприз» на день рождения

Бывший муж Татьяны Ким устроил ей неприятный сюрприз на день рождения. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Татьяна Ким, отказавшаяся от фамилии мужа, 16 октября празднует день рождения. Однако в этот день не обошлось без сюрпризов — если коллеги бизнесвумен пригласили для нее выступить группу DaBro, чему она была очень рада, то бывший муж сделал совсем иной «подарок».

В ночь с 15 на 16 октября Ким пришлось срочно ехать в офис, так как она узнала, что Владислав Бакальчук пригласил 16 октября журналистов в пресс-тур по недостроенному складу Wildberries в Шушарах.

«Я начинаю свой день рождения с ночного визита в офис из-за ''подарка'', который решил мне сделать мой экс-супруг, первый раз за долгие годы. Кажется, этот человек не может смириться с нашими успехами из-за собственной слабости», — рассказала она.

Татьяна обратилась ко всем приглашенным журналистам с призывом о том, что посещение может быть опасным для их жизней.

«Я беспокоюсь о вашей безопасности и не рекомендую вам посещать объект, который не сдан в эксплуатацию. А этому человеку и его коллегам я хочу напомнить, что незаконное проникновение на частную территорию преследуется по закону», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Владислав Бакальчук во встречном иске к Ким потребовал, чтобы дети жили с ним.