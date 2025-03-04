«Ехала музыку XVI века слушать?»: Рынска считает, что заявившая об изнасиловании Гордоном девушка тоже виновата

Светская обозревательница Божена Рынска считает, что девушка, заявившая об изнасиловании ведущим Александром Гордоном, тоже виновата. По ее мнению, предложение провести вечер дома у мужчины автоматически предполагало близость.

Мнение Божены приводит StarHit.

«Или она к нему ехала коллекцию лютневой музыки шестнадцатого века слушать? Девушка поехала в гости к ухажеру. Где выпила и заснула. Ну воля ваша, мне трудно считать эти ласки непрошенными», - заявила Рынска.

По признанию Божены, она бы могла обидеться, если в такой ситуации мужчина не повел себя также. «Типа ты что, дурак совсем? Я уже и приехала, и выпила, и даже заснула, намекая, так сказать» - размышляет Рынска.

Напомним, девушка сообщила, что в возрасте 17 лет подверглась насилию со стороны Гордона. Она являлась поклонницей программы, которую вел журналист. Написала ему, началось общение. На личной встрече якобы Гордон предложил выпить и воспользовался ситуацией.

Юрист Катя Гордон встала на защиту бывшего мужа. Она считает, что это девушки пытались его изнасиловать и вешались на шею, особенно когда ведущий был немного пьян.