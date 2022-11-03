Молодая жена Константина Ивлева призналась, что у нее онкология

У второй жены шеф-повара Константина Ивлева Валерии Куденковой диагностировали онкологию. По словам девушки, это было пять лет назад, когда она вела «разгульный образ жизни».

Валерия разоткровенничалась в социальных сетях и призналась, что в течение семи лет употребляла алкоголь, ходила по клубам и «прожигала жизнь». Ивлева вспомнила, что к цели «шла по головам» и была «не самым добрым человеком».

Но только близкие люди знали, что она серьезно болела. «5 лет назад у меня обнаружили онкологию», - сообщила жена ведущего.

Куденкова и Ивлев поженились в 2021 году. Для шеф-повара этот брак стал вторым – с предыдущей супругой он развелся после 23 лет жизни.

От второй жены у Ивлева есть ребенок. Во время беременности у девушки обнаружили отслоение сетчатки – после родов она перенесла хирургическую операцию, в противном случае заболевание грозило потерей зрения.

ФОТО: Tarakanov Vadim/East News