Екатерина Волкова рассказала, как ее муж упал в обморок после наркоза

Екатерина Волкова вспомнила, как ее муж упал в обморок после наркоза, об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света».

Актриса рассказала, что инцидент с супругом произошел на следующий день после операции у стоматолога. Сначала Андрей Карпов чувствовал себя хорошо, но после того, как он проснулся, мужчина потерял сознание и упал в ванной. Актриса проснулась от грохота и уложила супруга обратно в кровать.

«Видимо, слишком много обезболивающего закололи, это вечером уже было. Так получилось, что он лег спать, а утром встал, видимо, резко и потерял сознание. Я просыпаюсь от грохота. Захожу в ванну, а он сидит», — рассказала она.

О том, что у мужа поврежден подбородок, актриса узнала только когда заметила кровь на постельном белье.

«Он лежит и вытирается. Я понимаю, что наша кипенно-белая кровать красная. Андрей распорол себе подбородок. Благо у нас прекрасная соседка», — вспомнила она.

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