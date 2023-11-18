Актер Джонни Депп едва не погиб под копытами лошади во время съемок фильма

Голливудский актер Джонни Депп едва не погиб во время съемок фильма «Одинокий рейнджер» режиссера Гора Вербински. В картине 2013 года он сыграл роль индейца Тонто и сам ездил верхом на лошади, отказавшись от услуг дублера.

В ходе съемок Джонни не удержался в седле и упал, оказавшись под копытами лошади. Только по счастливой случайности актеру удалось избежать смерти, так как разъяренный жеребец промахнулся. В следующий момент звезде удалось быстро встать и отбежать на безопасное расстояние.

При этом риск не оправдался, так как в итоге картина провалилась в прокате. Впечатления смягчили только две номинации фильма на премию «Оскар», пишет Пятый канал.

Ранее народный артист Юрий Стоянов заявил, что качество российских сериалов значительно выросло за последние два года из-за отсутствия западных лент в прокате. По мнению актера, самые качественные фильмы сейчас выходят на онлайн-площадках. Он также отметил, что уход американских фильмов показал, что отечественные сериалы находятся на достойном уровне.