Екатерина Волкова раскрыла детали смерти брата на второй день после свадьбы

Актриса Екатерина Волкова рассказала подробности смерти 19-летнего брата на второй день после свадьбы. Мужчину нашли мертвым в гараже. Мачеха была против свадьбы.

Брат Волковой в то время учился в медицинском институте, работал врачом-гинекологом. Его избранницей стала 18-летняя девушка, она была беременна.

Мачеха отговаривала от свадьбы. Волкова вспомнила ее слова: «Зачем тебе это нужно? Привези какую-нибудь от нее вещь, я сделаю так, что ни ребенка не будет, ничего».

Мужчины не стало в 1999 году. Все произошло на второй день его второй свадьбы.

«Я приехала в Тольятти, на эту дурацкую свадьбу… На второй день после свадьбы это всё случилось, когда он решил второй раз жениться », - вспомнила актриса в интервью на YouTube-канале «Лера в большом городе».

Мать Волковой тоже хотела наладить личную жизнь и собиралась выйти замуж. После гибели сына у женщины ничего не сложилось. По словам актрисы, «она окаменела на несколько лет».

В том же интервью актриса рассказала о последнем подарке бывшего мужа Эдуарда Лимонова их общему сыну.