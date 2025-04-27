Екатерина Васильева, ставшая инокиней, не собирается возвращаться к прежней жизни

Актриса Екатерина Васильева поселилась в монастыре, когда началась пандемия коронавируса. В программе «МАЛАХОВ» звезда советского кинематографа заявила, что по прошествии времени ничего не собирается менять в своей жизни.

Став инокиней, Васильева отказалась от денег, узнаваемости и любимой работы. Актриса больше не собирается сниматься в кино. По словам Екатерины Сергеевны, они никогда не вернется к этому ремеслу.

«Никогда к этому не вернусь. Нет-нет! Играть нельзя, вообще играть нельзя. Вы меня простите, господа артисты, лучше по домам разойтись. Это очень вредно для души. Если, конечно, мы думаем о душе, если веруемся», — заявила Васильева.

Помимо актерской карьеры, звезда советского кинематографа отказалась от вредных привычек и дальних путешествий. Васильева 50 лет водила машину, но теперь решила, что больше никогда не сядет за руль.

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