Белокурый принц: Маликов показал подросшего сына от суррогатной матери во всей красе

Певец Дмитрий Маликов опубликовал на своей странице в одной из социальных сетях совместное фото с младшим наследником. Мальчик, которого вынашивала суррогатная мама, заметно подрос. Фанаты артиста пришли в восторг от красоты ребенка, передает Экспресс газета.

Исполнитель хита «Звезда моя далекая» стал второй раз отцом в 48 лет. Звездные супруги воспользовались услугой суррогатного материнства. Певец, как и его жена, счастлив и души не чает в младшем наследнике. Тем не менее он немного жалеет о том, что не решился на второго малыша еще раньше.

Весьма плотный рабочий график не мешает Маликову уделять время подрастающему сыну. Так, недавно он поделился снимками с совместной прогулки. Юный Марк и его отце провожали последние дни уходящего лета на яхте. Певец, кстати, таким образом и подписал фотографию с наследником.

Подписчики звезды пришли в восторг от семейного снимка. Они отметили, что мальчик подрос с момента публикации последней фотографии. Кроме того, фанаты не могли пройти мимо сходства Марка со звездным папой. Семейство буквально осыпали комплиментами в комментариях. Поклонники Маликова назвали ребенка белокурым принцем и солнечным мальчиком, а также пожелали счастья всему семейству.

Старшим наследником певца является его 23-летняя дочь Стефания. Девушка уже закончила учебу в университете и стремится к независимости от родителей. Она уже пробует себя в предпринимательстве в сфере дизайна одежды.

Ранее стало известно, что у Стефании не все гладко протекает с бизнесом. Молодая предпринимательница намеревалась судиться с организацией из Калуги, которая отвечала за пошив одежды.