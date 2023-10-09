Журналисты обнаружили на пальце Екатерины Варнавы кольцо за несколько миллионов рублей

Журналисты нашли у Екатерины Варнавы кольцо стоимостью 5 миллионов рублей, об этом сообщает Экспресс газета.

На днях в Москве прошла премьера фильма «Безбашенная» с Екатериной Варнавой и Юрием Чурсиным в главных ролях. На красной дорожке актриса пожаловалась на то, что сценаристы не добавили в новую картину ни одной постельной сцены с ее участием.

«Мой киномуж - сегодня один из главных актеров нашей страны. И так случилось, что у меня с ним не было ни одной постельной сцены. Почему? Хотелось бы задать этот вопрос сценаристам.…» - рассказала она.

Для выхода на светское мероприятие Екатерина Варнава выбрала весьма скромный наряд: темно-синий пиджак со светлой блузкой, рваные джинсы и кепку. Однако внимание прессы привлекло кольцо на безымянном пальце актрисы.

Как выяснили журналисты, кольцо из белого золота с тремя бриллиантами сделано британским ювелирным домом Graff. На официальном сайте бренда такое колечко можно приобрести за пять миллионов рублей по текущему курсу.

Ранее мы писали о том, что певица Ольга Бузова засветила обручальное кольцо и рассказала о своем бойфренде.