Екатерина Варнава сообщила о раке на ранних стадиях

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава в преддверие Всемирного дня борьбы против рака написала об онкологии. В публикации она призвала своевременно проходить обследование и не откладывать визит ко врачу в случае проблем со здоровьем.

Варнава отметила, что в нашем календаре много праздников и разного рода событий. «Надеюсь, вы позволите мне сегодня, как и в прошлые годы, напомнить, что скоро, а точнее 4 февраля Всемирный день борьбы против рака», - говорится в посте актрисы.

Она напомнила, что, согласно исследованиям, онкология «на ранних стадиях поддается лечению». Поэтому Варнава призвала проводить диагностику «при малейшем подозрении».

Ведущая отметила, что день борьбы с раком «призван помочь в предотвращении онкологических заболеваний».

«И знания о том, что такое рак и как с ним можно справляться – уже большой шаг. Будем знать больше, и тогда поможем», - заключила она.

Ранее Варнава объяснила, зачем ей столько пластических операций.