«Беспокоит, чем я заколола подмышки»: Варнава пояснила, зачем ей столько пластических операций

Первое знакомство зрителей с Екатериной Варнавой произошло ещё со времён ее игры в команде КВН «Сборная малых народов». Тогда публика полюбила ее не только за артистизм, но и особенную внешность.

Самой же юмористке никогда не нравилось ее отражение в зеркале. Получая хорошие гонорары, Варнава легла под нож.

Ее пластические вмешательства не оставили в покое публику. Варнава отмечает, что ее раздражает такое поведение.

«Удивительно, за последнее время наша жизнь так изменилась, а многих из вас по-прежнему беспокоит, чем я заколола подмышки», — эмоционально высказалась Варнава.

Ранее мы писали, что Варнава задрала платье и устроила зажигательные танцы на глазах у Урганта.