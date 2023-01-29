12:50, 29 января 2023
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«Беспокоит, чем я заколола подмышки»: Варнава пояснила, зачем ей столько пластических операций
Фото: Starface
Первое знакомство зрителей с Екатериной Варнавой произошло ещё со времён ее игры в команде КВН «Сборная малых народов». Тогда публика полюбила ее не только за артистизм, но и особенную внешность.
Самой же юмористке никогда не нравилось ее отражение в зеркале. Получая хорошие гонорары, Варнава легла под нож.
Ее пластические вмешательства не оставили в покое публику. Варнава отмечает, что ее раздражает такое поведение.
«Удивительно, за последнее время наша жизнь так изменилась, а многих из вас по-прежнему беспокоит, чем я заколола подмышки», — эмоционально высказалась Варнава.
Ранее мы писали, что Варнава задрала платье и устроила зажигательные танцы на глазах у Урганта.
Источник фото:Starface
Источник:Starhit
Автор:Галина СьюТеги:
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