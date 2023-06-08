Екатерина Варнава поделилась видео с округлившимся животом

На днях звезда «Comedy Woman» Екатерина Варнава опубликовала видео, которым добавила еще один повод подозревать ее в беременности. На кадрах заметно, как изменилась фигура звезды — теперь округлившиеся формы необходимо прятать за мешковатой одеждой.

Об этом сообщает «7Дней.ru».

В сети начались обсуждения: многие считают, что пауза в карьере Варнавы произошла именно из-за беременности.

Напомним, рождение ребенка — давняя мечта артистки. В одном из интервью она поделилась, что однажды у нее случился выкидыш.

Также напомним, в 2020 году актриса дебютировала в спектакле «Бульба. Пир», режиссером которого был ее будущий муж Александр Молочников. Однако брак творческих личностей продлился недолго и пара распалась летом 2022 года. Предположительно, это произошло из-за переезда режиссера в США.

Ранее мы писали о новом избраннике Екатерины, который старше актрисы на 8 лет, — Сергее Капковом. Пара была замечена вместе в Израиле.