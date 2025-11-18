НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 ноября 2025, 12:36
Екатерина Стриженова вспомнила об умерших родителях после присвоения почетного звания

Екатерина Стриженова пожалела, что родители не дожили до присвоения ей звания.
Актриса Екатерина Стриженова вспомнила об умерших родителях после того, как узнала о присвоении ей и мужу почетных званий. Она пожалела, что они не дожили до этого момента.

Указ о присвоении звания заслуженного артиста Российской Федерации был опубликован на официальном портале правовой информации. Екатерину поздравили в прямом эфире Первого канала. Видео, как это происходило, телеведущая показала в личном блоге.

«Как жаль, что наши родители не дожили до этого дня!» - отметила Стриженова.

Пост также прокомментировала дочь Екатерины. Она заявила, что актриса и режиссер заслужили это звание.

Напомним, что отец Екатерины Стриженовой скончался, когда ей было всего 8 лет. У него был рак. А мама телеведущей умерла в 2020 году. Александр Стриженов тоже похоронил обоих родителей — мама умерла в 2024 году, а папа в феврале 2025 года.

