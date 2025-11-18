Екатерина Стриженова вспомнила об умерших родителях после присвоения почетного звания

Актриса Екатерина Стриженова вспомнила об умерших родителях после того, как узнала о присвоении ей и мужу почетных званий. Она пожалела, что они не дожили до этого момента.

Указ о присвоении звания заслуженного артиста Российской Федерации был опубликован на официальном портале правовой информации. Екатерину поздравили в прямом эфире Первого канала. Видео, как это происходило, телеведущая показала в личном блоге.

«Как жаль, что наши родители не дожили до этого дня!» - отметила Стриженова.

Пост также прокомментировала дочь Екатерины. Она заявила, что актриса и режиссер заслужили это звание.

Напомним, что отец Екатерины Стриженовой скончался, когда ей было всего 8 лет. У него был рак. А мама телеведущей умерла в 2020 году. Александр Стриженов тоже похоронил обоих родителей — мама умерла в 2024 году, а папа в феврале 2025 года.

Ранее Екатерина Стриженова рассказала о венчании с мужем.