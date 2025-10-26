Екатерина Мизулина заставила SHAMANa чинить стол. Об этом стало известно из соцсетей.

Возлюбленная певца SHAMAN Екатерина Мизулина выложила видео, на котором музыкант чинит стол — артист сидит под ним с ключом и пытается закрутить болты.

«Обычный выходной», — подписала видео Мизулина.

Напомним, SHAMAN и Екатерина Мизулина познакомились в 2023 году, когда певец всё ещё состоял в браке. Директор «Лиги безопасного интернета» часто появлялась на концертах артиста. Весной 2025 года SHAMAN объявил со сцены, что они пара, тогда возлюбленные впервые поцеловалась на глазах у зрителей.

