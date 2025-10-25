Егор Крид после конфликта с Мизулиной поднял ценник на корпоративы до 12 млн

Рэпер Егор Крид после скандального шоу с провокационными танцами и конфликта с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной поднял цену на выступления до 12 миллионов рублей.

Как пишет life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, в прошлом году исполнитель хита «Девочка с картинки» готов был выступать на новогодних корпоративах за 10 миллионов рублей, однако на фоне хайпа решил увеличить гонорар.

Кроме того, значительно изменился и райдер артиста, который теперь требует «сплошной люкс».

В частности, передвигаться по городу Крид с командой готов исключительно на автомобилях Mercedes-Maybach S-Класс, Merсedes V-Класс Lux не старше трех лет. В салоне музыканта должны обеспечить Bluetooth-колонкой JBL и ортопедическими подушками.

Также Крид требует президентский люкс в 5-звездочном отеле. В ванной комнате должны быть только шампуни бренда самого артиста, а у номера круглосуточно должен дежурить охранник.

Ранее сообщалось, что Егор Крид сделал более сдержанным скандальный номер после перепалки с Екатериной Мизулиной.