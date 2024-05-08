Екатерина Мизулина выступила против визита Канье Уэста в Россию. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Сегодня в СМИ появилась информация о скором приезде американского рэпера Канье Уэста в Москву. Сначала сообщалось, что он выступит в начале июня, однако позже эту информацию опровергли. Вскоре новости прокомментировала продюсер Яна Рудковская, которая намекнула, что Уэст скорее всего приедет в Москву осенью.

Однако глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина уже высказалась против визита рэпера в Россию.

«Не надо нам никакого Канье Уэста с его раздетой женщиной, у нас своих „голых вечеринок“ хватает», — написала она в блоге.

Напомним, Канье Уэст практически не расстается со своей возлюбленной Бьянкой Цензори, которая предпочитает появляться на людях в «голых» нарядах. Сообщалось, что она также прилетит в Москву.

Ранее мы писали о том, что у модели Бьянки Цензори забрали машину от Канье Уэста за 10 млн рублей.