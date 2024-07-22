Екатерина Мизулина выложила фото с Рамзаном Кадыровым после критики из Чечни

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выложила фото с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Снимок появился после критики из Чечни.

Он опубликован в Telegram-канале Мизулиной. На фото глава ЛБИ стоит справа от Кадырова. Она подписала снимок: «Хорошее фото, кстати».

Перед этим Мизулина сделала несколько постов, в которых, в частности, рассказала об угрозах убийством после начала кампании против рекламы онлайн-казино. В публикациях она рассказала, что онлайн-казино пытались ее «купить» и просили закрыть глаза на их деятельность. От их лица, по словам главы ЛБИ, выступал блогер Эдвард Бил.

Мизулина сообщила, что ее команда трижды участвовала в «контрольной закупке» полиции в связи с проверкой деятельности Била. В правоохранительные органы передавались заявления от потерпевших – граждан, утверждавших о потере денег в результате действий блогера.

«Куда делись все эти материалы и почему всё на этом закончилось - одному Богу известно. Почему пишу про Била? Пишут, что якобы скамеры Бил и Тамаев каким-то неизвестным образом взаимосвязаны», - написала Мизулина.

Ранее министр по национальной политике Ахмед Дудаев призывал оставить в покое блогера Асхаба Тамаева. Он назвал публикуемую о нем информацию в интернете «бредом». Дудаев призывал всех успокоиться и «вести себя ровно».