Екатерина Мизулина выиграла суд против Дудя* и Артемия Лебедева

Лефортовский суд Москвы обязал российского дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя* (признан иноагентом на территории РФ) удалить из своих видео оскорбительные фрагменты, порочащие честь и деловую репутацию главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Суд частично удовлетворил иск Мизулиной. Фемида признала, что в видеоинтервью Лебедева Дудю* звучали фразы, порочащие честь и деловую репутацию Екатерины, сообщает ТАСС.

Однако суд не стал штрафовать дизайнера и журналиста на 10 млн рублей, как требовала Мизулина. В итоге Лебедева обязали выплатить 300 тыс. рублей, а с Дудя* - 200 тыс. рублей в качестве компенсации вреда, причиненного деловой репутации ответчика.

Напомним, в интервью дизайнер негативно высказался в адрес общественной организации, которую возглавляет Екатерина Мизулина. Попутно он высмеял фамилию активистки, заменив ее часть на нецензурное слово. После этого Мизулина пригрозила Артемию и Юрию* судом, а вырученные за разбирательства деньги пообещала отправить на нужды участников СВО.

Ранее певец SHAMAN и Екатерина Мизулина сходили на двойное свидание с артистом Григорием Лепсом и его 19-летней невестой Авророй.

*(признан иноагентом на территории РФ)