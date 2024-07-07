Екатерина Мизулина вступилась за рэпера Кишлака после нападения на него в Омске. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

4 июля в Омске сорвали концерт рэпера Кишлака, которого ранее в пропаганде запрещенных веществ обвиняла глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Пятеро неизвестных мужчин ворвались в клуб, избили организаторов, фанатов и самого артиста. Попутно они распыляли в лица пострадавших перцовые баллончики.

Подписчики Мизулиной попросили прокомментировать инцидент. Она заявила, что не поддерживает насилие и самоуправство.

«Все знают, что я не сторонник исполнителя и в его треках была пропаганда наркотиков. Но если всё так, как описывают, то это беспредел, в котором должна разбираться полиция. Особенно, если действительно пострадали подростки», — заявила она.

Мизулина рассказала, что добиваться наказания над артистами надо законными методами.

Ранее мы писали о том, что концерт рэпера Slimus в Екатеринбурге отменили после требований общественников.