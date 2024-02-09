Екатерина Мизулина призвала не сравнивать Маяковского с Оксимироном* и Vacio

Екатерина Мизулина призвала не сравнивать Маяковского с Оксимироном* (признан иноагентом на территории РФ) и Vacio, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина провела встречу со студентами Казанского федерального университета. На мероприятии у учащихся была возможность задать Мизулиной любой вопрос — один из студентов поинтересовался, как быть с нецензурными литературными произведениями некоторых писателей, если современных рэперов за мат наказывают.

«Ты видел тексты Vacio хоть один? <…> Очень жаль [что не слышал, — прим. ред.] потому что ты проводишь аналогии с Маяковским и великими людьми и сравниваешь это с Оксимироном* и рэпером в носке», — заявила она.

Мизулина настояла на том, что российские исполнители не должны использовать мат в песнях и предложила студенту, который назвал обращения активистки доносами, выступить с инициативой об изменениях в законах, регулирующих нецензурную брань.

Ранее мы писали о том, что неизвестный пытался сорвать концерт SHAMAN, который посетила Екатерина Мизулина.

*признан иностранным агентом на территории России.