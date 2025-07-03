Екатерина Мизулина принесла для SHAMAN яичницу и суп на съемки его клипа

В марте певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) рассекретил роман с 40-летней главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. 33-летний артист хвастался, что ему очень повезло с возлюбленной и похвалил ее кулинарные навыки. На съемках нового клипа артиста Екатерина вновь проявила заботу и принесла Ярославу домашний обед.

Заслуженный артист России снял клип на песню «Прямо по сердцу» для международного конкурса «Интервидение». Лирический герой SHAMANа — одинокий странник, который ищет смысл существования и обретает его в любви.

Присутствовавшая на съемочной площадке Екатерина Мизулина не стала играть роль возлюбленной артиста в клипе. Ярослав предпочел работать с профессиональной актрисой — он не захотел смешивать работу с личной жизнью. Зато Екатерина поддержала певца, который вернулся с изматывающих гастролей по Дальнему Востоку, другим способом. Она принесла Дронову обед — куриный суп и яичницу.

Пара старается проводить друг с другом как можно больше времени вместе. И даже, когда артист уезжает на гастроли, он не забывает радовать Екатерину сюрпризами. Например, заказывает ей цветы без повода.

Ранее сваха Анна Осипова заявила в разговоре с сайтом «Страсти», что SHAMAN опасается брать в жены Мизулину.