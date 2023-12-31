Екатерина Мизулина поблагодарила 2023 год за бойкот Филиппу Киркорову

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поблагодарила уходящий 2023 год за отсутствие 56-летнего певца Филиппа Киркорова на экране в новогодние праздники. Она призналась, что не верила в такую возможность, но скандальная «голая» вечеринка блогера Насти Ивлеевой справилась с этой задачей, и государство услышало мнение народа.

«Я не верила, что когда-нибудь буду встречать Новый год без Киркорова на экране. И вот случилось. 2023-й, спасибо тебе за это», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Глава Лиги безопасного интернета также отметила, что «отличившиеся» артисты и блогеры даже после скандала продолжают демонстрировать оторванность от того, чем живет страна.

«А значит, бойкот — самое верное решение», — заключила Мизулина.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что Киркоров все-таки появится в новогодних программах, но в урезанном варианте. В частности, руководство телеканала НТВ решило оставить сцены с его участием в праздничном выпуске шоу «Маска». Иначе программу пришлось бы полностью убрать из эфира.