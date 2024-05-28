Екатерина Мизулина передала привет блогеру Mellstroy после объявления в розыск
© Kashaev Pavel/East News
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина передала привет блогеру Mellstroy (настоящее имя Андрей Бурим – прим.) после объявления его в розыск. Ранее она обещала передать привет треш-стримеру, «но другим образом».
Комментируя объявление в розыск, она написала в своем Telegram-канале: «Я же обещала передать привет».
В апреле Мизулина писала, что не делает фотографии с детьми, которые просят передать этому блогеру привет. Мизулина заявляла, что Mellstroy зря просил их подходить с такой просьбой.
Ранее сообщалось, что Mellstroy попал в базу розыска МВД, хотя два месяца назад его оттуда вычеркивали. В качестве причины объявления в розыск называлось возможное уклонение от призыва.
Сначала его разыскивали в Беларуси, позже данные были переданы российским правоохранителям, так как Бурим предположительно скрывался в России. Однако блогер уехал в Дубай. Розыск был прекращен в марте, когда он помог детским домам на родине в Беларуси.