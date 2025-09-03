Егор Крид ответил Екатерине Мизулиной на жалобу после концерта в «Лужниках». Артист прокомментировал скандал в соцсети.

Егор Крид угодил в скандал после выступления в «Лужниках». Его шоу предназначалось для лиц старше 12 лет, однако многих зрителей возмутили эпатажные номера и поцелуй Егора с танцовщицей. Екатерина Мизулина направила обращение в СК с просьбой проверить певца. Также она сравнила мероприятие с «голой» вечеринкой. В личном блоге артист ответил Екатерине.

В первую очередь, он заявил, что номер с танцовщицей не является провокационным, и назвал поцелуй — «неотъемлемой частью здоровых отношений между парнем и девушкой». По его словам, целующуюся пару показывают даже в мультиках и сказках.

«Поцелуи есть, были и будут неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой, в мультиках, в кино, в сказках — это нормально», — высказался артист.

При этом Егор отметил, что внесет коррективы в номер с танцовщицей, чтобы никто не смог к нему придраться.

Ранее Филипп Киркоров защитил Егора от критики. По его мнению, на концерте коллеги все было «эстетично» и «красиво». Подробности читайте в этой новости.