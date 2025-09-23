Екатерина Мизулина намекнула на тайную помолвку с певцом SHAMAN

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина вышла в свет с кольцом на безымянном пальце. Теперь в Сети активно обсуждают, что певец SHAMAN сделал ей предложение. Об этом сообщает Super.ru.

Звездная пара появилась на премьере фильма «Август». Журналисты отметили, что на пальце Екатерины сверкало кольцо, похожее на помолвочное. При этом никаких комментариев влюбленные прессе не давали.

Примечательно, что еще летом этого года SHAMAN отвечал на вопросы по поводу свадьбы с Мизулиной. Он делился, что думает о помолвке постоянно, но пока отправляться в ЗАГС им еще рано. Певец просил дать им немного времени, чтобы получше узнать друг друга, так как они начали встречаться меньше года назад.

Напомним, что о романе с Мизулиной исполнитель хита «Я русский» публично объявил весной. Он пригласил возлюбленную на сцену во время концерта и при зрителях поцеловал ее.

