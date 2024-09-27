НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 сентября 2024, 14:41
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Екатерина Климова удивила гостей фестиваля в Железноводске черным платьем-кимоно

Екатерина Климова вышла на кинофестивале в Железноводске в черном платье-кимоно.
Екатерина Климова удивила гостей фестиваля в Железноводске черным платьем-кимоно

© Starface.ru

Актриса Екатерина Климова посетила кинофестиваль в Железноводске. Звезда удивила гостей мероприятия платьем-кимоно с расшитыми бисером рукавами.

Об этом сообщает «7Дней.ru».

Климова выбрала необычный наряд для церемонии открытия. На Екатерине было черное длинное платье-кимоно с широкими рукавами, края которых расшиты бисером. Артистка собрала волосы в прическу. Оригинальный образ дополняли длинные серьги.

Климова с удовольствием позировала фотографам в необычном платье. Проходя к городскому Дворцу культуры, она останавливалась, чтобы дать автографы и сделать фото с поклонниками.

Как пишет издание, на открытии также присутствовали актрисы Светлана Немоляева, Наталья Варлей, Ольга Кабо и другие.

Ранее сообщалось, что директор ТНТ Тина Канделаки появилась на премьере фильма в Москве в чокере за 5,4 млн рублей.

Источник фото:Starface.ru
Источник:«7Дней.ru»
Автор:Лилия Караева
Теги:
Екатерина Климова
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