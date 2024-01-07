Бывший деловой партнер Филиппа Киркорова объяснил, почему перестал работать с артистом

Бывший деловой партнер Филиппа Киркорова впервые прокомментировал свой уход от артиста. Об этом Артем Кияшко рассказал в беседе с «7Дней.ru».

Практически сразу после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой стало известно, что Артем Кияшко отказался от работы с поп-королем. На замену генеральному директору «Филипп Киркоров Продакшн» взяли Владимира Пономарева, который на протяжении нескольких лет работал в охране исполнителя.

Предполагалось, что причиной такого решения стала ссора между Киркоровым и Кияшко. Однако совсем недавно бывший деловой партнер певца опроверг эту информацию.

«От меня не избавлялись, меня не увольняли и не отстраняли от занимаемой должности. Поменять сферу деятельности стало моим решением, принял я его еще полгода назад», – прокомментировал Артем Кияшко.

В конце мужчина поблагодарил всех своих друзей за оказанную поддержку.

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