Бывший деловой партнер Филиппа Киркорова объяснил, почему перестал работать с артистом
Бывший деловой партнер Киркорова Кияшко нашел силы прокомментировать свой уход.
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Бывший деловой партнер Филиппа Киркорова впервые прокомментировал свой уход от артиста. Об этом Артем Кияшко рассказал в беседе с «7Дней.ru».
Практически сразу после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой стало известно, что Артем Кияшко отказался от работы с поп-королем. На замену генеральному директору «Филипп Киркоров Продакшн» взяли Владимира Пономарева, который на протяжении нескольких лет работал в охране исполнителя.
Предполагалось, что причиной такого решения стала ссора между Киркоровым и Кияшко. Однако совсем недавно бывший деловой партнер певца опроверг эту информацию.
«От меня не избавлялись, меня не увольняли и не отстраняли от занимаемой должности. Поменять сферу деятельности стало моим решением, принял я его еще полгода назад», – прокомментировал Артем Кияшко.
В конце мужчина поблагодарил всех своих друзей за оказанную поддержку.
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