Екатерина Климова растратила миллионы на «уколы красоты»

45-летняя Екатерина Климова удивила своим преображением, появившись на красной дорожке кинопремии «Золотой орел». Актрисе удалось омолодиться лет на 15.

Бьюти-эксперт Ирина Ковалевич отметила, что звезда могла сделать не одну процедуру. Предположительно, это блефаропластика нижних век стоимостью 160 тысяч рублей. Не исключено примирение «уколов красоты», ботокса и филлеров, препаратов для заполнения морщинок.

Специалист добавила, что по сравнению со старыми фотографиями Климовой, видно, что девушка изменила форму губ — сделала объемнее.

Подсчитав расходы на омоложение, эксперт заключила, что Климова потратила больше миллиона рублей.

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