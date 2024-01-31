Дочь актрисы Екатерины Климовой впервые вышла в свет с бойфрендом Петренко

Дочь актрисы Екатерины Климовой впервые вышла в свет со своим возлюбленным Александром Петренко. Пара посетила премьеру фильма «Конец славы» в кинотеатре «Октябрь». Об этом сообщает Woman.ru.

В Москве состоялся светский показ киноленты с Павлом Деревянко о знаменитом артисте, который, потеряв популярность, решил инсценировать свою смерть. Мероприятие посетили многие отечественные звезды, в том числе семья Екатерины Климовой. На красной дорожке фотографам позировала актриса, ее сын и дочь с бойфрендом. Отметим, что это первое публичное появление Елизаветы Хорошиловой со спутником.

Отношения с Петренко наследница Климовой начала еще два года назад. О свадьбе молодые люди пока не говорят, так как Елизавета все еще продолжает учиться в МГУ. Но судя по всему у них и без регистрации брака все прекрасно. На премьере возлюбленные не скрывали чувств и с нежностью смотрели друг на друга.

Напомним, что Елизавету Климова родила от ювелира Ильи Хорошилова. Также у актрисы есть дети и от других мужчин – дочь Белла и сыновья Матвей и Корней.

Ранее Екатерина Климова рассказала о том, чем занимаются ее дети.