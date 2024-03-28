Актер Артем Быстров рассказал, почему может отказаться от хорошей роли. Он порассуждал о творчестве и воспитании детей в интервью WomanHit.ru.

Знаменитость постоянно занят на работе, но не жалуется на жизнь. Артем говорит, что сам выбрал такой путь и ждет лета, когда в театре у него будет заслуженный отпуск. Правда, кроме театра он еще и снимается в кино.

Но однажды ему пришлось отказаться от проекта, и он объяснил причину. Тогда ему показали сценарий полнометражного фильма по произведениям Астафьева. Быстров признался, что съемочные дни как раз попадали на его отпуск.

«Чисто теоретически я мог бы его впихнуть, но так как я вошел в то время в большой проект под названием «Лихие» с Юрием Анатольевичем Быковым, то понял: если я поеду сниматься еще и туда, то просто не выживу», – со смехом отметил актер.

Звезда добавил, что с возрастом начал балансировать и искать время для жены, воспитании детей. Семья посещает музеи и ходит в театры.

«Мы же не молодеем, мне тридцать девять лет, год до сорока, уже больше устаешь, важно восстанавливаться. Но мы все равно не триста шестьдесят пять дней загружены, все какими-то волнами идет», – рассказал мужчина.

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