Екатерина Гордон рассказала, что спасла Елену Товстик от психушки

Юрист Екатерина Гордон сообщила, что спасла Елену Товстик от психушки и дала ей федеральный площадку, чтобы рассказать свою историю. Также она призналась, что добилась «отличного предложения по недвижимости и детям» с Романом Товстиком.

Результатами работы с Еленой юрист поделилась в своем Telegram-канале. Гордон больше не представляет интересы доверительницы и пообещала не комментировать «новый пласт информации» о жизни Товстиков, а заодно Полины и Дмитрия Дибровых.

«Я дала Елене федеральную площадку для рассказа ее истории; я предотвратила ее возможный отъезд в психиатрическую больницу…», - рассказала Гордон.

Она призналась, что пока занималась делом Товстиков, удалось добиться «хороших условий» по вопросам содержания детей и имущества.

Гордон была против оспаривания брачного договора, но параллельно существовал адвокат, который был уверен в хороших перспективах этого дела. По словам юриста, Елена Товстик выбрала путь судов за имущество – это выяснилось накануне подписания мирных соглашений.

30 сентября сообщалось, что Роман Товстик развелся с женой. Известно, что Елене перешел особняк стоимостью 600 млн рублей.