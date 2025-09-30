Возлюбленный Полины Дибровой Роман Товстик официально развелся с женой Еленой

Миллиардер Роман Товстик официально развелся с женой Еленой. Супруги расстались после того, как стало известно о романе бизнесмена с Полиной Дибровой. Подробности разрыва сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, имущество Товстики поделили по брачному договору. Елене перешел особняк за 600 млн рублей и еще несколько объектов недвижимости. Однако такой расклад обоих не устраивает, поэтому они намерены продолжат судиться. Также через суд бывшие супруги планируют назначить сумму алиментов.

Отметим, что у Романа и Елены шесть детей. Брак Товстиков продлился 22 года и был вторым для бизнесмена. Теперь же он строит отношения с Полиной Дибровой, которая недавно тоже официально развелась с Дмитрием Дибровым. В отличие от Товстиков, их друзья разошлись мирно. Телеведущий оставил себе особняк, а для бывшей жены арендовал дом неподалеку. В нем она будет жить вместе с детьми, чтобы отец мог с ними часто видеться.

Ранее юрист Катя Гордон намекнула, что отказалась от работы с Еленой Товстик. Адвокат сама предложила свои услуги, когда узнала историю женщины.